Am 6. Jänner wurde die Polizeiinspektion Pregarten über einen erheblich beschädigten Lkw informiert, welcher in der Betriebsstraße in Unterweitersdorf abgestellt war. Bei der Nachschau konnte in der Nähe des Lkw auch ein schwer beschädigter Pkw ohne Kennzeichentafeln und fehlender Begutachtungsplakette vorgefunden werden. Im Zuge der Ermittlungen wurde ein 21-Jähriger aus Gutau als Lenker des Pkw festgestellt.