Vier ehemalige Manager der Slowenien-Tochter der Hypo-Alpe-Adria-Bank sind am Montag am Bezirksgericht in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana nicht rechtskräftig wegen Untreue und Geldwäsche zu längeren Haftstrafen verurteilt worden. Sie wurden wegen Vorwürfen, die Hypo durch Grundstückgeschäfte im Zuge des Hypo-Skandals um 22 Millionen Euro betrogen zu haben, schuldig gesprochen. Kumulativ fassten sie 26,5 Jahre Haft aus.