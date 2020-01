Wow, was für eine Figur! Salma Hayek zog am Sonntagabend bei den Golden Globes in Los Angeles alle Blicke auf sich. Und das lag nicht nur an ihrer blau-weißen Gucci-Robe, sondern vor allem an ihrem Mega-Dekolleté. Die 53-Jährige bewies mit diesem Auftritt wieder einmal, dass sie sich vor der jüngeren Hollywood-Konkurrenz noch lange nicht fürchten muss.