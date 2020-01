Der FC Barcelona und Real Madrid gehen Kopf-an-Kopf in die Rückrunde der Primera Division! Titelverteidiger Barcelona musste sich am Samstag in der 19. Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft im Stadtderby bei Schlusslicht Espanyol mit einem 2:2 begnügen, blieb aber dank der besseren Tordifferenz an der Spitze. Real schloss mit einem 3:0 bei Vorstadt-Klub Getafe zum Erzrivalen auf.