Ähnlicher Fall in Fieberbrunn

Erst vor wenigen Tagen war es in Fieberbrunn zu einem ähnlichen, tragischen Fall gekommen. Dort wurde die Leiche eines 16-Jährigen in einem Bachbett gefunden. Der junge Mann war nicht mehr vom Ausgehen heimgekehrt. Ein Fremdverschulden konnte auch nach einer Obduktion ausgeschlossen werden. Vielmehr dürfte der Jugendliche in der bitterkalten Nacht erfroren sein.