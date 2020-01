IT-Sicherheit immer wichtiger

Unglaubliche 19.627 angezeigte Fälle von Cyberkriminalität gab es 2018 in Österreich. In der Wirtschaft trifft es ganz und gar nicht nur die großen Unternehmen. Wenn in einem Gasthaus in Oberösterreich bei vollem Haus plötzlich die Schankanlage stillsteht, wird klar, wie vernetzt und verwundbar ein Unternehmen ist. Im konkreten Fall war der Betrieb gehackt und erpresst worden. 100 Prozent der Netzwerkbetreuungsfirmen, mit denen Markus Roth im letzten Jahr gesprochen hat, berichteten über Cybercrime-Attacken bei deren Kunden: Hacking, Phishing, Viren. Die Angriffe auch gegen Kleinunternehmen werden gezielter und deren Abwehr aufwändiger, auch die Kriminellen nützen zunehmend Künstliche Intelligenz für ihre Ziele.