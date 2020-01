Seit dem Weltkriegsende gab es nur fünf Parteien in der Regierung: ÖVP, SPÖ und FPÖ. Plus ganz am Anfang die KPÖ und vorübergehend das BZÖ als Abspaltung. Mit den Grünen als Mit-Regierenden passiert also etwas, das lediglich alle paar Jahrzehnte geschieht …