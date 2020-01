Dafür findet sich ein Novum in Sachen Koalitionsabkommen in dem türkis-grünen Pakt: Ein koalitionsfreier Raum im Falle einer neuerlichen Flüchtlingskrise. In diesem Fall könnte sich die ÖVP im Parlament einen anderen Partner suchen, um ihre gerne beschworene „konsequente Haltung“ in Migrationsfragen umzusetzen.