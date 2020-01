Mistkübel gesprengt

In Linz beschädigten Nachtschwärmer mit einem Böller den Pkw eines Niederösterreichers (80), die Windschutzscheibe zerriss. In Gallneukirchen wurden zwei Mistkübel gesprengt und Feuerwerkskörper setzten in Traun, Bad Ischl und Altmünster 6 Hecken in Brand. Bei der Explosion einer Gasflasche in Ansfelden gab’s keine Verletzten.