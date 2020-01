In St. Anton am Arlberg (im Tiroler Bezirk Landeck) ist am Dienstag unterhalb der Gamskarspitze im Verwallgebirge ein 58-jähriger Deutscher von einer Lawine verschüttet worden. „Er konnte nur mehr tot geborgen werden“, hieß es von Seiten der Polizei. Der Mann hatte mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen eine Skitour im freien Gelände unternommen, als sich plötzlich ein Schneebrett löste.