An der Spitze setzte sich Mario Bauernfeind in neuer persönlicher Bestzeit auf dem Ring durch. Er siegte vor Felix Schuhböck (16:28,6) und dem Schweizer Timo Suter (16:30,5). Julia Millonig, die die letzten beiden Jahre verletzungsbedingt praktisch außer Gefecht war, gewann zum zweiten Mal in ihrer Karriere diesen Lauf. Heuer siegte sie vor Sofia Aguayo-Mauri (20:08,9) und Katharina Lux (20:08,9). Julia, Tochter der Lauflegende Dietmar Millonig, lief in Wien natürlich aus dem Training heraus, da sie sich derzeit auf die Hallen-Saison vorbereitet.