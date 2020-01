Am Hof wird Funk & Soul gespielt, wenige Meter weiter am Graben erklingen traditionelle Klänge. Die Besucher können ihre Tanzkünste auffrischen, damit sie um Mitternacht im Takt sind. Am Stephansplatz verkürzen Big Bands die Zeit bis zum Jahreswechsel. Am Herbert-von-Karajan-Platz bei der Staatsoper wird ab 19 Uhr traditionell wieder die Aufführung der Operette „Die Fledermaus“ live übertragen.