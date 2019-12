Das WM-Märchen von Fallon Sherrock bei der Darts-WM in London hat der Engländerin ein Ticket für die gesamte World-Series-Tour im nächsten Jahr eingebracht. Die Turnierserie gab am Montag bekannt, dass die 25-Jährige neben den US Masters im Juni in New York, für die sie bereits eingeladen worden war, auch die Turniere in Dänemark, Deutschland, Neuseeland und Australien spielen wird. Außerdem kommt Fallon am 10. April zur Vienna Darts Gala nach Wien, wo sie wegen des kürzlich gewonnenen WM-Duells mit Mensur Suljovic sogar Pfiffe gegen sich erwartet.