In der Silvesternacht werden wieder Hunderttausende Wiener in Lokalen oder beim Outdoor-Partyparcours, dem Silvesterpfad in der Innenstadt, verbringen. Damit die große Schar an Feiernden zur späten Stunde auch wieder nach Hause kommt, schieben die Wiener Linien Extraschichten. Zusätzlich zu allen U-Bahnen sind zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien durchgängig unterwegs.