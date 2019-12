Es ist ein unfassbares Drama kurz vor dem Jahreswechsel: Die Eltern eines 16-jährigen Burschen meldeten diesen am Sonntagnachmittag als vermisst, weil er vom Ausgehen nicht mehr heimkehrte. Die Polizei begann sofort zu ermitteln und fand via Handypeilung heraus, dass der Bursche zuletzt im Bereich eines Senders in Fieberbrunn eingeloggt war.