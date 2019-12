Nach dem bestürzenden Machetenangriff auf eine Chanukka-Feier im US-Bundesstaat New York gehen die Behörden von einem Terrorakt aus. Gouverneur Andrew Cuomo nannte den Angriff, bei dem am Samstagabend mehrere Menschen teils schwer verletzt wurden, „innerstaatlichen Terrorismus“. „Lasst es uns als das bezeichnen, was es ist - diese Menschen sind heimische Terroristen“, sagte er in Hinblick auf den Angreifer und einige andere antisemitische Übergriffe in den vergangenen Wochen. „Hier trifft Intoleranz auf Illegalität.“