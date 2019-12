Leicester City hat den Rückstand auf Tabellenführer Liverpool in der englischen Premier League zumindest für einen Tag auf zehn Zähler verkürzt. Der Ligazweite feierte am Samstag bei West Ham United einen 2:1-Erfolg. Daran beteiligt war auch Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs, der 33-Jährige kam als Linksverteidiger zu seinem erst fünften Einsatz in der laufenden Ligasaison.