Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte will jene Sicherheitspakete ändern, die drakonische Strafen für Rettungsschiffe vorsehen, die ohne Erlaubnis in Italien eintreffen. Zwei der Pakete waren in der vergangenen Wochen von der rechten Lega um Ex-Innenminister Matteo Salvini im Parlament durchgesetzt worden. Entsprechend heftig fiel die Kritik Salvinis an Contes Plänen aus.