Wie läuft es bei Türkis-Grün? So weit, so gut, doch die letzten Meter sind noch nicht ganz erreicht. ÖVP-Chef Sebastian Kurz erklärte am Freitagnachmittag kurz und bündig: „Fertig ist das Ganze, wenn‘s fertig ist.“ Ziel sei es, „bis Anfang oder Mitte Jänner eine handlungsfähige und starke Bundesregierung angeloben zu können“, so Kurz vor einer weiteren Verhandlungsrunde mit seinem grünen Gegenüber Werner Kogler. Zu den kolportierten Posten- und Ministerienvergaben wollte er sich nicht äußern, ebenso wenig Grünen-Chef Kogler.