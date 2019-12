Das Licht geht dank Bewegungsmeldern von alleine an und aus. Die Beschattung ist automatisiert. Mittels Magnetschlüssel wird dem Smart-Home-System signalisiert, ob der Bewohner in der Wohnung ist oder nicht. „Verlässt er die Wohnung, schaltet sich alles aus - also auch der Herd, die Kaffeemaschine oder der Wasserkocher“, sagt Brigitte Swoboda aus dem Vorstand der Lebenshilfe OÖ, die zwei Häuser mit der Technologie von Loxone einrichten konnte. In Ried im Innkreis und Braunau ist es dank dem Know-how aus Kollerschlag nun Menschen mit Beeinträchtigung möglich, teilbetreut zu leben. „Wir können ihnen mit der intelligenten Technik noch mehr Sicherheit geben“, so Swoboda.