Nach drei Tagen Weihnachtspause gehen die Gespräche zur Regierungsbildung am Freitag in die nächste, bereits entscheidende Runde. Am Nachmittag trifft sich die sogenannte Steuerungsgruppe. Im Statement der Parteichefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) vor Beginn der Verhandlung wohl kein Thema: die ersten Personalentscheidungen, die bereits gefallen sein sollen. Wie Insider der „Krone“ bestätigen, übernimmt Ex-ÖVP-Kanzleramtsminister Gernot Blümel das mächtige Finanzressort, Generalsekretär Karl Nehammer wird Innenminister.