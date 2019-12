Die Philippinen sind zu Weihnachten von einem verheerenden Wirbelsturm heimgesucht worden. Mindestens 17 Menschen kamen durch den Taifun „Phanfone“ ums Leben, wie die Behörden des südostasiatischen Inselstaates am Donnerstag mitteilten. Der Sturm wütete auf der Visayas-Inselgruppe im Zentrum des Landes und richtete dort in entlegenen Ortschaften wie auch in Touristengebieten schwere Schäden an.