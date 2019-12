Von besinnlichen und friedlichen Weihnachten haben die diensthabenden Beamten der Wiener Polizei am Heiligen Abend nur träumen können. Schon am Vormittag sorgte ein Pensionist, der in seiner Wohnung mit einer Schreckschusspistole schoss, für einen Einsatz. Am Nachmittag wütete dann ein Mann in einem Wiener Spital. Und am frühen Abend eskalierte ein Streit in einer Wohnung - ein Polizist wurde bei diesem Einsatz verletzt.