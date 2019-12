Laute Weihnachtslieder, blinkende Lichter und klingelnde Kassen gibt es hier nicht. Ganz im Gegenteil: Im Keller der Herz-Jesu-Kirche regiert die Stille, scheint nur Kerzenlicht. Nicht nur Christen kommen hier zum Beten her. Jeder, der möchte, findet in dem Gotteshaus Zuflucht - weit genug weg vom hektischen Alltag. „Wer nur im Stress lebt, wird ungeduldig und verletzend. Ein Rückzug in die Stille oder in die Natur ist heilsam und macht milder“, erklärt Pfarrer Matthias Keil.