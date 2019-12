Weil ein 29-jähriger Pongauer in Altenmarkt in Salzburg mit seinem Auto am Montagnachmittag verkehrsbehindernd parkte, führte die Polizei bei ihm eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fanden die Beamten Marihuana in dem Pkw und machten später auch in der Wohnung des Verdächtigen eine Entdeckung.