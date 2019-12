Das wäre ein Kracher: Nach dem spektakulären Fight bei der Darts-WM in London könnte es 2020 zur großen Revanche zwischen Sensationsfrau Fallon Sherrock und Mensur Suljovic in Wien kommen, und zwar bei einer Darts-Gala am Messeglände. Noch zweimal gastierten die Darts-Superstars 2020 in Österreich: von 1. bis 3. Mai in Graz/Premstätten und - dafür hat der Vorverkauf soeben begonnen - von 18. bis 20. September bei den World Series of Darts Finals in Salzburg.