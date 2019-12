Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs mit einem Toten und zwei schwer verletzten Kindern in Bruck an der Großglocknerstraße in Salzburg am Samstagnachmittag hat die Flugunfall-Kommission die Ermittlungen aufgenommen. Die Maschine war mit dem 66-jährigen deutschen Piloten und seinen beiden Töchtern im Alter von acht und elf Jahren in Bonn in Deutschland gestartet und nach Zell am See unterwegs gewesen.