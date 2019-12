Sie sind einfach überall, in dieser gemütlichen Wohnung im Salzburger Saalfelden; sie stehen in Regalen und Vitrinen, sie hängen an den Wänden. Bilder, so viele Bilder. Von einem hübschen, blondhaarigen Mädchen. Aus einer Zeit, in der es noch ganz klein war; bei der Taufe, in einer Schaukel, beim Spielen. Von später; in der Schule, bei der Erstkommunion, bei Familienausflügen. Und von zuletzt: Sie zeigen eine junge Frau; immer perfekt gestylt, immer lächelnd.