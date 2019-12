TV-Star, Professor und Vater

Geboren am 5. September 1967 in Wien. Studium der Politik- und Kommunikationswissenschaft. Mit 34 ist er bereits Professor. 1998 landet ORF-Anchorman Armin Wolf in einem seiner Seminare (Filzmaier unterrichtet noch heute Demokratiestudien und Politikforschung an der Donau-Universität Krems und Politische Kommunikation an der Karl-Franzens-Universität Graz) und lädt Filzmaier ins ORF-Studio ein. Seit damals analysiert „The Filz“, wie ihn seine Fans nennen, Politik im Fernsehen, seit 2015 auch jeden Sonntag in der „Krone“. Filzmaier ist verheiratet und hat eine 17-jährige Tochter. Sein Buch „Atemlos“ erscheint Weihnachten (Brandstätter Verlag, 22 Euro).