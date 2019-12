„Strache lebt mittlerweile in seiner ganz eigenen Welt“, so Kickl über seinen Ex-Parteichef. Die Affäre um die gegenseitigen Beschattungen innerhalb der FPÖ sei auch für ihn, Kickl, „eine große Überraschung“ gewesen - diese füge sich jedoch gut an die „Flucht Straches aus der Wirklichkeit“ an. Eine richtige Freundschaft habe er, entgegen vieler Behauptungen, mit Strache ohnehin nie gepflegt.