Jahrelang wurde gestritten, am Freitag - vier Tage vor Weihnachten - dann der überraschende Kompromiss: Das geplante 66-Meter-Hochhaus am Wiener Heumarkt kommt in dieser Form nicht. Damit seien die Bedingungen für den Fortbestand des Weltkulturerbe-Status der Wiener Innenstadt gegeben, hieß es vonseiten des rot-grünen „Heumarkt-Beauftragten“ Ernst Woller. Doch auch das „Ersatzprojekt“ dürfte für Diskussionen sorgen: Das neue Hotel Intercontinental soll - nach dem Wegfall des Turms - nun höher als geplant gebaut werden und das UNESCO-Limit erst recht überschreiten.