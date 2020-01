Man wird ja von Politikern und Medien befeuert und vergisst oft, dass man in seinem Wohlstandsland einfach Glück hat.

In dem Song heißt es ja „Es liegt nicht in unseren Händen, wir werden irgendwo geboren / manchmal mit Löchern in den Taschen, manchmal in Silber ohne Sorgen“. Das ist die Haltung, die ich in Europa so allgemein spüre. Uns geht es so gut und trotzdem sind wir so ablehnend und wollen Dinge verändern. Das Duett, das ich mit Ina Müller machte, „Ich hab dich nicht mehr zu verlier‘n“, ging nur, weil es um Trennung ging. Wäre es um Liebe gegangen, wäre das viel zu kitschig geworden. Das hätten wir dann einfach nicht gemacht. Wir sehen uns da beide nur als Interpreten für die Geschichte von anderen. Bei uns ist ja alles okay.