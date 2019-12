Die Erhebungen ergaben, dass der Steirer in der Bank 1000 Euro abgehoben hatte. Merkwürdig nur, dass er am selben Tag beim Grazer Magistrat eine Verlustanzeige erstattete. Danach sprach er in seiner Heimatgemeinde vor und fragte einen Politiker, ob er das verlorene Geld ersetzt bekäme. Möglicherweise, hieß es, aber nur nach einer Anzeige. So ging er am 6. Dezember zur Polizei.