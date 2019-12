Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag seine 15. große Pressekonferenz gegeben. Rund 1900 Journalisten aus aller Welt und allen Teilen des größten Landes der Erde nahmen an dem Großereignis in Moskau teil. Laut dem Kreml waren alle Fragen erlaubt. Gleich zu Beginn wollte ein Reporter von Putin wissen, was er von der Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump halte. „Die Anschuldigungen gegen ihn sind erfunden“, meinte der Kremlchef.