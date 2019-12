Kontakt zu Terror-Teenie Lorenz K.?

Unklar ist weiterhin, wie der Verdächtige in der Haftanstalt Hirtenberg an ein Handy gelangen konnte, um mit seinen beiden mutmaßlichen Komplizen zu kommunizieren. Laut einem Bericht von „Heute“ soll der 24-Jährige zudem im Gefängnis mit dem verurteilten Lorenz K. Kontakt gehabt haben. Der 19-Jährige war in Wien 2018 wegen Beteiligung an versuchtem Mord in zwei Fällen, jeweils in Form einer terroristischen Straftat, verurteilt worden. Unter anderem wollte er eine Bombe am Westbahnhof zünden. Auch mit dem Terror-Teenie soll sich Sergo P. über mögliche Terroranschläge ausgetauscht haben.