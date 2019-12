Was die Keime im Organismus auslösen

„Die Viren können grundsätzlich jede Körperzelle befallen und lösen eine Entzündungsreaktion aus. Bei Vorerkrankungen greifen sie gerne diese bereits geschwächten Bereiche an“, so Prim. Wenisch. Wird beispielsweise der Herzmuskel angegriffen, führt dies zum Absterben der Muskelzellen und in der Folge zu einer verminderten Pumpleistung (Herzschwäche) bzw. in besonders schweren Fällen sogar zum plötzlichen Herztod. Auch Herzinfarkte und Schlaganfälle werden laut neuen Studien immer mehr mit einer Influenza in Verbindung gebracht. Tritt der Grippe-Erreger in die Blutbahn ein (systemische Infektion), aktivieren sich vermehrt die für die Gerinnung zuständigen Blutplättchen, und das Blut wird klebriger. Befinden sich an den Gefäßwänden bereits Kalkablagerung (Plaques), kann es zu Anschoppungen und dadurch zu Gefäßverengungen kommen. Ebenso sind die Influenza-Viren in der Lage, Gefäßentzündungen (Vaskulitis) auszulösen, wie der Experte erläutert.