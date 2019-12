Zwar wollte Bald-wieder-Kanzler Sebastian Kurz an seinem alten Regierungsteam festhalten, aber das dürfte sich wohl nicht ganz ausgehen. So hat sich Ex-Finanzminister Hartwig Löger mit einem Daumen-Hoch-Emoji bereits aus der Politik verabschiedet, die ehemalige Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß wechselte in die steirische Landespolitik. Zumindest für diese beiden muss also Ersatz gefunden werden.