Als die 54-Jährige am Dienstag um 20.30 Uhr den Brand bemerkte, alarmierte sie sofort die Landesalarm und Warnzentrale. Die Feuerwehren St. Stefan und St. Johann konnten den Brand rasch löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Wohnhäuser verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Warum das Gartenhäuschen des 56-Jährigen aus Wolfsberg in Flammen aufging, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. „Vermutet wird aber, dass ein Luftkompressor defekt war“, so ein Polizist. Die Höhe des Schadens ist unbekannt.