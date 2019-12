Der Tourismusverband Paznaun-Ischgl gehört zu den mächtigsten Verbänden in Tirol. Am Montag wurden wichtige Weichen gestellt. Alfons Parth übergibt nach 30 Jahren als Obmann an Alexander von der Thannen. Das abgesagte Duell zwischen Von der Thannen und Andreas Steibl könnte auf anderer Ebene stattfinden.