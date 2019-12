In Wahrheit geht es also nur um die „Lücke“ beim Putenfleisch, die nun Mitte 2020 geschlossen werden soll - der Rest wurde auch bisher nicht aus dem Ausland bezogen. Doch ein reiner PR-Gag dürfte die Aktion dennoch nicht sein. Laut dem Konzern gehen es darum, Konsumentenvertrauen aufzubauen, die österreichische Landwirtschaft zu stärken, dank kurzer Transportwege ein Signal in Richtung Klimaschutz zu senden und das Tierwohl zu stärken, da die Standards in Österreich höher seien als in den Ländern, aus denen Geflügel derzeit importiert werde, sagte Billa-Vorstandssprecher Robert Nagele am Montag.