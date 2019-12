Der Alarm kam für die Kameraden aus Wiener Neustadt am dritten Adventsonntag um exakt 4.44 Uhr in der Früh – der Lenker eines Ford war auf der A…2 in Richtung Graz von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gekracht. Kurz darauf ging der Wagen in Flammen auf. „Der Fahrer, der sich selbst befreien konnte, hatte sogar einen Feuerlöscher im Wagen, konnte diesen aber im brennenden Wrack nicht erreichen“, so ein Floriani nach dem Löscheinsatz.