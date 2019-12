Die soll sich der Shootingstar künftig in einer internationalen Top-Akademie holen. „Das ist auch Teil des Abkapselungsprozesses, den Lukas jetzt machen muss“, weiß Gerald Kamitz, der Neumayer seit fast zehn Jahren coacht. Nicht aber bei dessen ersten Grand Slam-Start in Australien. Da der Internationale Tennisverband (ITF) den Radstädter eingeladen hat mit Coach Glenn Hamilton zu trainieren, wird Lukas am 11. Jänner solo nach Melbourne fliegen. „Ist die Auslosung gut, traue ich ihm alles zu“, blickt Kamitz erwartungsvoll auf das Grand Slam-Debüt seines Schützlings.