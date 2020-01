Sicher, am TV oder einem PC-Monitor sehen Videospiele am besten aus. Es gibt aber Momente, in denen man seine Spiele gerne am Smartphone spielen würde - etwa, weil Fernseher oder PC besetzt sind, oder man im Bett noch ein Stündchen vor dem Einschlafen spielen möchte. Wer sich dafür keine Mobilkonsole wie die Nintendo Switch anschaffen will, kann mit billigem Zubehör und kostenloser Software sein Handy zu einer machen.