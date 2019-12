Hier die Übersetzung aus dem Italienischen: „Ich erzähle euch, was in den letzten sieben Monaten mit mir passiert ist. Bei mir wurde ein bösartiger Tumor entdeckt. Es war der härteste Kampf, den ich je hatte. Und das Schönste ist, dass es mir gelungen ist, diesen Kampf zu gewinnen. Und als man mir vor einigen Tagen mitgeteilt hatte, dass ich es geschafft habe, brach ein Glücksgefühl in mir aus. Und bis heute lebe ich von diesem Glück. Ich spüre dieses Glück so fest, ich könnte es sogar mit einem Messer zerschneiden. Und ich bin bereit, sowohl im Kopf als auch im Herzen, für neue Projekte. Projekte, die ich im Kopf hatte, aber keine Möglichkeit hatte sie zu realisieren. Das heißt, wir sehen uns bald. Ich bin jetzt glücklich mit allem was ich habe. Mit allem, was ich heute bin.“