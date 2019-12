„Als ich an der Unfallstelle die Kerzen neben dem zerstörten Zaun sah, kämpfte ich mit den Tränen“, schreibt ein zweifacher Familienvater aus Oberau in einem offenen Brief an Politik, Polizei und Medien. Für den Wildschönauer kam die Tragödie aber nicht ganz unerwartet. „Es ist erschreckend, wie schnell vor der Schule in Oberau grundsätzlich gefahren wird“, ist er wütend. Nur wenige würden sich im ganzen Hochtal an Tempolimits halten. „Es gibt auch keine Radarkästen“, sorgt sich der Unterländer um seine Kinder.