„In keinem Moment Gefahr bestanden“

Der Mediziner wurde in der Folge nach der Erstversorgung „in ein anderes Spital transferiert“ - dort weiterversorgt und operiert. Auch für den Patienten am OP-Tisch „hat in keinem Moment Gefahr bestanden“, betonte Jany. Die Operation konnte fortgeführt und erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Mittlerweile befinden sich sowohl Patient als auch Arzt auf dem Weg der Besserung.