Am Mittwoch war die Frau zur theoretischen Führerscheinprüfung der Fahrschule in Waidhofen an der Ybbs angetreten. Plötzlich hörte die Prüfungsaufsicht „Gesprächstöne“, berichtete die Polizei Niederösterreich am Freitag. Jedoch hatte zu diesem Zeitpunkt niemand im Raum gesprochen.