Wien wird am 9. Juni in die „Paradise City“ verwandelt

2020 soll nach einer kurzen Ruhepause wieder voll und ganz ihr Jahr werden! Guns N’ Roses bringen nicht nur ein neues Album heraus, sie haben jetzt auch die langerwarteten Tourtermine für Europa bekannt gegeben. Die Mega-Nachricht für die österreichischen Fans: Sie verwandeln auch Wien wieder in ihre „Paradise City“! Am 9. Juni rocken sie das Happel-Stadion.