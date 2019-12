Doris Prasch freut das Lob. Sie ist quasi der „verlängerte Arm“ der Kinderonkologie in Graz: „Ich betreue kleine Patienten zuhause so, dass ihnen und ihren Familien Fahrten in die Klinik erspart bleiben. Und natürlich fühlen sie sich wohler in ihrem eigenen Umfeld.“ Die Grazerin macht das im Rahmen des Projekts „Externer onkologischer mobiler Dienste“, das von der steirischen Kinderkrebshilfe finanziert wird. Sie tut es mit ganzer Kraft und voller Liebe: „Den Kleinen gehört mein Herzblut.“