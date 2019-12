Bewohner des Mehrparteienhauses in Klagenfurt zeigten das Geschreie des Mannes bei der Polizei an. Bei einer Nachschau in dessen Wohnung konnten zudem vier Cannabispflanzen, 30 Gramm Hasch, diverse Suchtgiftutensilien sowie ein afrikanisches Jagdmesser sowie eine Machete sichergestellt werden. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.